Österreichs erste Insektenmesse findet im Lungau statt

Auf der österreichweit ersten Insektenmesse im Lungau soll mehr Bewusstsein für Käfer, Bienen und Co. geschaffen werden. Eine engagierte Bäuerin aus St. Margarethen zeigt, wie es geht.

Schlampige Ecken werden auf dem Biobauernhof von Elisabeth Löcker bewusst kultiviert. Gemeint sind Rasenflächen, die nicht akkurat getrimmt werden, und Altholz, das liegen bleiben darf. Solche Bereiche dienen als Lebensraum für Insekten. Diese liegen der Landwirtin aus St. Margarethen am Herzen. Sie und ihr Ehemann Peter sind Mitorganisatoren der österreichweit ersten Insektenmesse, die am Freitag von 9 bis 17 Uhr in Tamsweg stattfindet.

15 Aussteller, darunter Naturschutzorganisationen, Künstler und Privatpersonen, wollen das Bewusstsein schärfen für eine Tierart, deren ...