ÖVP Frauen St. Johannspenden 2000 Euro

Erlös aus unzähligen ehrenamtlichen Stunden geht an die Hospizbewegung Pongau

"Dank der unzähligen fleißigen Hände und dem guten Zusammenhalt können wir jedes Jahr unsere Einnahmen aus Spenden, Oster- und Weihnachtsverkäufen an gemeinnützige Organisationen oder bedürftige Familien in der Region spenden", freut sich Elisabeth Neureiter, Obfrau der ÖVP Frauen St. Johann. "Oft helfen wir im Stillen, übernehmen Therapiekosten, ermöglichen todkranken Menschen die Erfüllung eines letzten Wunsches, unterstützen Familien mit finanziellen Sorgen, damit ein Kind zum Beispiel an einer Schullandwoche teilnehmen kann. Dieses Jahr übergeben wir unsere Einnahmen an die Hospiz-Initiative Pongau."

Die Hospiz-Initiative Pongau begleitet und hilft schwerkranken Menschen und deren Angehörigen. Unter der Leitung von Anja Toferer betreuen, beraten, und begleiten zwölf ehrenamtliche Hospizbegleiter Menschen und deren Familien auf dem letzten Weg. "Ziel der Hospiz-Arbeit ist, todkranke Menschen nicht allein zu lassen und ihnen ein Verbleiben in vertrauter Umgebung bis zuletzt zu ermöglichen", erklärt Toferer. "Auch die Angehörigen, die einen geliebten Menschen in seinem letzten Lebensabschnitt betreuen, brauchen Entlastung. So ist auch Trauerbegleitung ein ganz wesentlicher Teil unserer Arbeit. Unser Angebot ist komplett kostenlos - in der Finanzierung sind wir auf Spenden angewiesen, umso mehr freut uns deshalb die Spendenübergabe der ÖVP Frauen."

Und auch Neureiter will sich bei ihren Helferinnen noch einmal bedanken: "Ich möchte mich ganz herzlich bei all unseren Frauen bedanken, die jedes Jahr so fleißig beim Adventkranzbinden, Weihnachstkeks- und Osterkerzenverkauf mithelfen. Ohne euch wären unsere Spende nicht möglich. Über jede weitere helfende Hand und Unterstützung freuen wir uns sehr - unsere Türen stehen immer offen."