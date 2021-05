Wenn der neue Steinlechner-Wirt Babak "Bobby" Ahmadian und Küchenchef Manuel Klein am 20. Mai das Wirtshaus Steinlechner wieder aufsperren, dann ist das ein Neustart nach mehr als 500 Schließtagen. Der …

Chronik

Zivilcourage hat ein 34-jähriger Salzburger am Dienstagvormittag bewiesen: Der Mann ertappte einen Einschleichdieb in seiner Wohnung in der Neustadt und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.