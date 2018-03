Ofczarek ermittelt in Salzburg

Sky dreht im Bundesland die Serie "Der Pass", in der Nicholas Ofczarek einen Serienmörder jagt. Die SN waren am Drehtag 56 dabei.

Eine Mutter führt ihre zwei Kinder vorbei am "Italiener" in der Kinostraße beim Designer Outlet in Wals-Himmelreich. Sie blickt nach links. Feuerwehr, Rettung, Cobra-Einheit, Menschen mit Platzwunden, die Köpfe blutverschmiert. Christbäume liegen quer über den Platz verteilt. Staub überall, auf den Jacken, Mänteln, in den Haaren, auf der Straße. Ihr Blick schwenkt nach oben. "Salz Arkaden" steht mit großen Buchstaben an der Fassade, Weihnachtsshopping am 23. Dezember bis 22 Uhr.