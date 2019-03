Offenbar Betrug mit Leasingautos: 59-Jähriger in Salzburg vor Gericht

Ein Geschäftsmann ist am Donnerstag wegen des Vorwurfs des Betrugs mit Leasingautos in Salzburg vor Gericht gestanden. Der 59-Jährige hat im Pongau einen Verein zur angeblich günstigen Nutzung der Fahrzeuge betrieben. In 84 Fällen leisteten Mitglieder Vorauszahlungen zwischen 2100 und 25.000 Euro, standen dann in der Regel ohne Wagen da. Laut Anklage beträgt der Gesamtschaden rund 417.000 Euro.

SN/APA/BARBARA GINDL