Offenbar Wolf in Bischofswiesen von Auto erfasst und getötet

In Bischofswiesen im benachbarten Bayern sprang in der Nacht auf Sonntag ein Tier auf die Fahrbahn. Mit ziemlicher Gewissheit dürfte es sich um einen Wolf handeln.

Die bayerische Polizei meldet einen Verkehrsunfall mit Wildbeteiligung. Dabei soll es sich offenbar um einen Wolf handeln. Am Sonntagmorgen sei ein 18-jähriger Lenker aus Berchtesgaden gegen 2.25 Uhr mit seinem Pkw auf der Bundesstraße 20 von Bad Reichenhall kommend in Richtung Bischofswiesen gefahren. Kurz nach einer Kuppe sei ein Tier auf die Fahrbahn gesprungen. Das Tier wurde vom Fiat frontal erfasst und getötet. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Bei dem getöteten Tier soll es sich - nach ersten Erkenntnissen eines hinzugezogenen Jägers - mit ziemlicher Gewissheit um einen Wolf handeln. Die zuständigen Fachbehörden seien informiert worden. Die weiteren Untersuchungen würden nun vorgenommen.