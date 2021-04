Offene Skigebiete in Salzburg locken mit Neuschnee

Rund 30 Zentimeter Neuschnee gab es in dieser Woche in den letzten Skigebieten, die noch offen haben. Auf dem Kitzsteinhorn, wo auch der Funpark zur Verfügung steht, geht der Skibetrieb auf alle Fälle bis 2. Mai weiter. Geplant ist, ihn bis Ende Juli fortzusetzen. In Obertauern ist bis Sonntag, dem 11. April, die komplette Tauernrunde offen. Dann gibt es bis Sonntag, dem 18. April, noch einen Teilbetrieb mit der Grünwaldkopf- und der Seekareckbahn. Das kleine Skigebiet Hochkeil am Hochkönig hat auch noch bis 11. April offen. Vor allem am Vormittag sind die Bedingungen noch gut.