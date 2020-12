Offene Sonntage haben für Handel nicht oberste Priorität

Kurz flammte die Idee auf, mit zwei offenen Sonntagen das Weihnachtsgeschäft zu retten. In Salzburg sieht man kein Allheilmittel darin.

Der kaum überstandene Lockdown, Shoppen bei den Internetriesen, Rabattschlachten à la Black Friday: Die Ausgangsbedingungen für das Weihnachtsgeschäft sind nicht allzu rosig. Dazu kommt: Ein Drittel der Salzburger hat mit Ende des Lockdowns seine Weihnachtsgeschenke schon besorgt - besagt zumindest eine aktuelle Umfrage der Wirtschaftskammer.

Johann Höflmaier, dort Spartengeschäftsführer Handel, sagte Anfang der Woche, er rechne fest damit, dass mit Ende des Lockdowns ab Montag der stationäre Handel, und zwar alle Branchen, unter Berücksichtigung der Abstandsregeln wieder normal offen halten darf.

Sonntagsöffnung umstritten

Einer von der WK Wien angezündeten Debatte, als Ausgleich für lockdownbedingte Umsatzeinbußen den dritten und vierten Adventsonntag heuer öffnen zu dürfen, kann Hölfmaier wenig abgewinnen. "Das Glück einiger weniger ist hier der Fluch vieler", sagt er. Man schiebe so nur noch mehr Kosten in eine Phase des ohnedies verstärkten Wettbewerbs. Außerdem hätten Umfragen wie zuletzt von Marketagent und dem Salzburger Altstadtverband unter seinen Mitgliedern ergeben, dass viele Unternehmer das überhaupt nicht wollen. "Ich sehe den gesteigerten Nutzen von Sonntagsöffnungen nicht."

Seitens des Altstadtverbands will man sich mit der Frage erst beschäftigen, wenn es einen konkreten Beschluss dafür gibt. Für das Weihnachtsgeschäft ist man aber gerüstet. "Um die Flanier- und Kauflust der Salzburgerinnen und Salzburger anzukurbeln und Adventstimmung in die Stadt zu zaubern", habe der Verband heuer einmalig die Beleuchtung finanziert - rund 300.000 Euro für die weihnachtliche Illumination der linken und rechten Altstadt.

Angestellte verdienen sich freien Tag

Gegen offene Sonntage spricht sich wenig überraschend auch die Gewerkschaft aus. Gabi Proschofski, Landesgeschäftsführerin des ÖGB: "Bereits jetzt ist das Einkaufen an sechs Tagen in der Woche möglich. Die Angestellten sind mit langen und familienfeindlichen Arbeitszeiten belastet und haben sich einen fixen freien Tag verdient." Proschofski beruft sich auf von ihnen in Auftrag gegebene Umfragen, wonach die Handelsangestellten selbst eine Sonntagsöffnung zu 90 Prozent ablehnen.

Daniel Einy, Obmann der Maxglaner Wirtschaft mit rund 100 Betrieben, ist einer der wenigen, die das anders sehen. "Bei inhabergeführten Geschäften kommt es dann auch nicht zu 100-Prozent-Zuschlägen, das würde für die Kleinen schon Sinn ergeben", sagt er. Langfristig kämen aber auch sie nicht darum herum, in die Digitalisierung zu investieren und sich so ein zweites Standbein aufzubauen.

Laut aktueller Erhebung der Wirtschaftskammer kaufen bereits rund 40 Prozent der Kunden online. Tendenz steigend. Höflmaier appelliert, das heuer lokal zu erledigen - und damit Arbeitsplätze zu retten, vielleicht indirekt sogar den eigenen. Das bringe im Übrigen wesentlich mehr als zwei, drei offene Sonntage im Advent.