Oft ist der Gurt Ursache schwerer Verletzungen

Der Salzburger Unfallforscher Gerhard Kronreif weist auf eine Gefahr hin, die vielen Eltern von Kleinkindern nicht bewusst ist: Verletzungen durch den Gurt.

Wer ohne angelegten Sicherheitsgurt im Auto unterwegs ist, setzt sich der Gefahr schwerer Verletzungen aus. So viel ist 35 Jahre nach Einführung der Gurtpflicht den meisten klar. Dass es aber im Zusammenhang mit Kleinkindern oft gerade der Gurt ist, der Verletzungen hervorruft, ist weniger bekannt.

Der Unfallforscher Gerhard Kronreif untersucht diese Gefahren schon länger. Je nach Kindersitzmodell sind dabei unterschiedliche Dinge zu beachten. Bei Kindersitzen mit sogenannten Hosenträgergurten verläuft der Gurt senkrecht über die Schultern nach unten zum Verschluss mit dem Beckengurtteil (siehe Bild). "Bei in der Fahrgastzelle nach vorne gerichteten Kindersitzen mit Hosenträgergurten kommt es häufig vor, dass das im Kindersitz sitzende Kind - auch wegen auftragender Kleidung - bei einem Unfall mit den Schultern aus den Gurten schlüpft, nach vorne rotiert und gegen Innenbauteile des Fahrzeuges stößt. Das kann schwere Verletzungen hervorrufen", sagt Kronreif.

Bei Kindersitzen mit Schräggurt ist das Problem ein anderes. "Bei in der Fahrgastzelle nach vorne gerichteten Kindersitzen mit Schräggurten kommt es vor, dass das im Kindersitz sitzende Kind durch die vom Gurt auf den Körper einwirkenden Kräfte schwere - auch tödliche - Verletzungen erleidet, da der Knochenverbund noch sehr weich ist. Dadurch kann das Brustbein samt Rippen bis nach hinten gegen die Wirbelsäule verformt werden, die Organe dazwischen werden gequetscht", sagt Kronreif. Auch rotiert der bei Kindern im Verhältnis zum Körper recht schwere Kopf nach vorne und überstreckt die Halswirbelsäule nach vorne.

Eine mögliche Abhilfe bieten Kindersitze mit Fangkörper. Damit kann der Kinderkörper in geschützter Sitzposition gehalten werden. "Fangkörper werden vor dem Kinderkörper am Kindersitz montiert und leiten bei einem Unfall die herrschenden Kräfte großflächig in den Körper ein, sodass gefährliche kleinflächige Druckspitzen vermieden werden", so Kronreif. Hier bleiben allerdings bei einem Frontalunfall noch die Rotation des Kopfes und die Überstreckung der Halswirbelsäule nach vorne hin.

Noch sicherer sind deshalb sogenannte "Reboarder" - entgegen der Fahrtrichtung montierte Kindersitze, wie sie teilweise bis zu einem Alter von 15 Monaten bereits Pflicht sind. "Bei entgegen der Fahrtrichtung positionierten Kindersitzen wird bei einer Frontalkollision die einwirkende Kraft am gesamten hinteren Körperbereich des Kindes verteilt, sodass der Druck auf die einzelnen Körperzonen geringer wird. Auch der Kopf wird nicht nach vorne beschleunigt", sagt Kronreif. "Das ist für Kinder oft ein lebensrettender Vorteil."

In der Unfallforschung gibt es deshalb Bestrebungen, die Kindersicherung so zu gestalten, dass diese bis zum Alter von vier Jahren entgegen der Fahrtrichtung transportiert werden sollen. "Diesbezügliche Verbesserungsvorschläge an die EU-Kommission sind bereits in Vorbereitung", sagt Kronreif.