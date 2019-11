"Oft ist es eine tödliche Überschätzung"

Selbstüberschätzung, Vollkasko-Mentalität oder tödliche Blackouts. Der neue Leiter der Alpinen Einsatzgruppe (AEG) im Gespräch mit den PN.

"Eine unserer zentralsten Aufgaben ist die Ermittlungsarbeit nach schweren Alpinunfällen", erklärt der Bischofshofener Herbert Stock, der seit Kurzem hauptberuflich die Alpinpolizei im Pongau leitet.

Der 45-Jährige organisiert nicht nur die Erhebungen nach Kletter- oder Lawinenunfällen, sondern ist auch für die Aus- und Weiterbildung von rund 20 Alpinpolizisten im Pongau zuständig. "Diese sind allerdings auf verschiedensten Posten im Pongau als Polizisten tätig und gehen auf Abruf in Einsatz."



12 Tote und rund 480 Unfälle in Bergen

Der Pongau ist bekanntermaßen neben dem Pinzgau der Bezirk, in welchem die meisten Alpinunfälle passieren. Stock ist daher neben einer Menge an Verwaltungsarbeit mit Kollegen aus Polizeiinspektionen für diese Unfälle zuständig. Im vergangenen Jahr waren es immerhin rund 480 Unfälle: "Im Winter sind das aber auch viele Kollisionen mit Verletzten auf den Skipisten, die hier dazu kommen."

Stock ist dazu auch als "Flight-Operator", also als Flugretter, bei der Polizei im Einsatz. Neben der Leistung der Alpinen ersten Hilfe bei Verstiegenen, Verirrten oder sonstigen Notlagen am Berg, ist es vor allem die Erhebung und Bergung bei Todesfällen, die bei der Alpinpolizei viel Zeit und exakte Ermittlungsarbeit in Anspruch nimmt: "Seit Anfang des Jahres hatten wir im Pongau immerhin einen traurigen Rekord von 12 Bergtoten."

Die Alpinpolizei ermittelt, ob Fremdverschulden gegeben ist: "Wir rekonstruieren die Kletter- oder Lawinenunfälle und versuchen, die Ursachen zu ermitteln. Das ist besonders bei Kletterunfällen nicht immer leicht." Es gilt auch hier, ein Fremdverschulden auszuschließen.

Heuer gab es zahlreiche tödliche Abstürze: "In Fachzeitschriften veröffentlichen wir einige dieser Fälle, um die Menschen auf mögliche Fehler präventiv aufmerksam zu machen.

Sehr oft ist es eine tödliche Selbstüberschätzung, aber manchmal sind es einfach Blackouts, mangelnde Routine oder eine falsche Verwendung von Materialien, die zum Tod führen."



"Man kann nach einem Unfall vor Gericht stehen"

Nicht immer kann bei Unfällen die Ursache ermittelt "und so manch tragischer Unfall kann niemals restlos aufgeklärt werden."

Zum Start in die neue Skitourensaison weist Stock darauf hin, "dass es bei Lawinenunfällen mit mehreren Beteiligten auch immer wieder Gerichtsverfahren gibt. So ist es durchaus möglich, dass besser ausgebildete Personen nach tödlichen Unfällen zur Verantwortung gezogen werden können."

Als ein Beispiel sei hier ein Lawinenunfall vor sieben Jahren am Tauern genannt, wo ein Skitourengeher nach dem Tod seiner Frau vor Gericht stand. "Eine Notfall-Grundausrüstung ist bei Skitouren beispielsweise bereits zur Norm geworden", betont Stock. Wenn dann auch noch bei erhöhter Lawinengefahr keine Notfallsausrüstung verwendet wurde, so könnte man durchaus als Tourenpartner nach einem Unfall mit einer Anklage rechnen - was vielen Menschen nicht bewusst ist. Obwohl immer mehr Skitourengeher unterwegs sind, beobachtet der Leiter der Alpinpolizei darunter erfreulicherweise auch zahlreiche gut ausgebildete Tourengeher.



Lawinenabgänge, wo Begleiter zu Retter wurden

So gab es im vergangenen Winter im Pongau einige Lawinenabgänge, wo Verschüttete von ihren Begleitern rechtzeitig geortet und ausgegraben werden konnten:

"Die ersten 15 Minuten sind zur Rettung entscheidend und so schnell kann oft kein Bergrettungsteam vor Ort sein." Stock verweist darauf, dass Hilfe nicht immer rasch möglich sei und empfiehlt grundsätzlich eine Ausbildung in einem der zahlreich angebotenen Lawinenpräventions-Workshops: "Dazu sollte man immer sein Tourenziel bekannt geben, das verhindert auch langwierige Sucheinsätze. Wenn Angehörige das Handy eines Verunfallten orten könnten, dann würde dies die Suche erheblich verkürzen. Es gibt für eine gute Tourenplanung auch zahlreiche, hilfreiche Apps, doch jede App ist nur so gut, wie sein Anwender. Wichtig ist es auch den Wetterbericht genau zu checken und sich nicht nur auf technische Hilfe zu verlassen."