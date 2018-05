Ohne Buchung zahlen Busse ab Juni in Salzburg Strafe

Die Stadt will den Ansturm der Reisebusse besser steuern: Ab Juni ist die Online-Buchung für die Unternehmen Pflicht.

Ab 1. Juni wird es ernst für Reisebusunternehmer, die Touristen in die Stadt Salzburg bringen. Die Buslenker dürfen die Terminals im Nonntal und in der Paris-Lodron-Straße in der Nähe des Mirabellgartens nur ansteuern, wenn sie zuvor online für die An- und Abreise ein Zeitfenster gebucht und 24 Euro bezahlt haben. Die Zufahrt erfolgt über vorgegebene Routen. Für das Aus- bzw. Einsteigen steht ein Zeitfenster von jeweils 20 Minuten zur Verfügung. Inkludiert ist ein Stellplatz auf dem Busparkplatz Süd oder Nord an der Autobahn.