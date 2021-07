Ohne Führerschein und unter Drogen: 18-Jähriger krachte gegen Verkehrsampel

Verkehrsunfall in Salzburg-Schallmoos Montag gegen Mitternacht: Ein junger Pkw-Lenker krachte an der Kreuzung Sterneckstraße mit seinem Wagen ungebremst in eine Verkehrsampel. Das teilt die Polizei mit. Am Beifahrersitz saß die 20-jährige Zulassungsbesitzerin des Fahrzeugs.

Der 18-jährige Lenker erlitt leichte Verletzungen. Im Zug der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass er lediglich einen Mopedführerschein besitzt und durch Suchtmittel beeinträchtigt war. Eine amtsärztliche Untersuchung bestätigte die Suchtmittelbeeinträchtigung.

Der Mopedführerschein wurde dem Burschen abgenommen. Er und die Beifahrerin werden angezeigt. Sie hätte ihm das Auto nicht überlassen dürfen.