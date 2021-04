Ohne Geige gibt es sie nicht

Alexandra Moser wusste bereits mit drei Jahren: "Ich will Geige lernen." Heute ist die Straßwalchenerin Teil des Javus-Quartett und studiert doppelt. Es winkt der Master in Solo-Performance und in Kammermusik.

Ihre Eltern haben nicht viel mit Musik zu tun, sind aber sehr kulturinteressiert. Deshalb haben sie ihre Tochter Alexandra Moser bereits mit drei Jahren in die musikalische Früherziehung gegeben. "Da wurden die ganzen Instrumente vorgestellt. Eines Tages bin ich heimgekommen und habe gesagt: ,Ich will Geige lernen'", erzählt Alexandra Moser (26).

Mit vier Jahren hat sie wirklich damit begonnen. Und mit fünf Jahren wusste sie: "Ich muss jetzt Klavier lernen." Auf die Frage ihrer Eltern nach dem Warum antwortete sie: "Wenn ich später Geige studieren will, muss ich auch Klavier spielen können."

Im Alter von sechs Jahren hat sie dann auch noch damit begonnen. "Ich hatte als Kind keine freie Minute, war neben der Musik sehr sportlich unterwegs: mit Leistungsturnen, Karate, Reiten und Ballett. "Meine ganze Zeit war durchorganisiert mit Musik- und Sportunterricht. Daneben gab's noch die Schule."

Das war das Musische Gymnasium. "Das war die beste und richtigste Entscheidung. Es war eine tolle Zeit dort", sagt sie.

Mit elf Jahren besuchte Alexandra den Vorbereitungslehrgang am Mozarteum in der Klasse von Lukas Hagen. Einmal in der Woche hatte sie bei ihm Geigen-Unterricht. Und bei Christine M. Höller erlernte sie zwei Mal in der Woche die Technik. Ihre Violin-Lehrerin am Musikum, Silia Pöllitzer-Czjzek, war ebenso sehr wichtig für Alexandras Entwicklung als Musikerin. "Sie ist nicht nur eine tolle Pädagogin, sondern hat zusätzlich den mentalen Aspekt in der Vorbereitung auf ein wichtiges Konzert in den Fokus gesetzt. Davon profitiere ich jetzt und ich suche immer noch Rat bei ihr", sagt sie.

Mit 18 Jahren schaffte die Straßwalchenerin die Aufnahmeprüfung für den Bachelor am Mozarteum. "Ich bin in der Klasse von Lukas Hagen geblieben." Im November 2018 schloss sie ihr Studium mit Auszeichnung ab.

Im Moment studiert die Violonistin parallel in Wien an der Universität für Musik und Darstellende Kunst sowie an der Musikakademie in Basel. "Mit Corona ist die Situation nun schwieriger. Vieles läuft über Zoom, sonst ginge es nicht."

In Wien macht sie mit ihrem Javus-Quartett den Master in Kammermusik, und in Basel den Maser in Solo-Performance - alles mit der Geige. Zur Zeit wohnt sie in Wien. Dort hat sie zwei Geigen: eine eigene und eine Leihgabe. "Über die bin ich sehr froh, sie kommt von einem Geigenbauer in der Toskana." Ihr Instrument legt die junge Frau nie beiseite, nicht einmal im Urlaub. "Der beste Urlaub ist, ein bisserl Üben, bisserl Musik, dann ans Meer und an den Strand."

Ziel: hauptberufliche Auftritte mit dem Javus Quartett

Ihr Fokus liegt auf der Kammermusik, dem Quartett. "Mein Ziel ist es, mit meinem Quartett, ein freischaffendes Ensemble hauptberuflich zu bilden, mit Konzerten, Tourneen. Wir möchten davon unseren Lebensunterhalt verdienen." Ebenso ehrgeizig und motiviert sind ihre Freunde, mit denen sie gemeinsam vor etwa dreieinhalb Jahren das Javus Quartett gründete.

Marie-Therese Schwöllinger aus Anthering spielt die erste Geige im Quartett. "Wir sind den ganzen Weg, seit wir elf sind, gemeinsam gegangen, wir waren auch in derselben Schule." Genauso wie Bratschistin Anuschka Cidlinsky aus Bayern und Cellist Oscar Hagen aus der Stadt Salzburg. "Irgendwann haben wir gesagt, wir könnten doch mal Quartett spielen", sagt Alexandra Moser. Und mit Beginn des Studiums mit 18 Jahren waren es erst Projekte "rein zum Spaß". Seit gut drei Jahren haben die vier den Fokus auf Streichquartett gelegt, frei nach dem Motto: "Wir probieren es."

Glücklicherweise, denn mittlerweile sorgte "Javus" in nah - wie beim Mattseer Diabelli-Sommer und den Mondseer Musiktagen - und fern für Hörgenuss. Neben ihrer regen Konzerttätigkeit - heuer ist coronabedingt eine Tournee in Kanada ins Wasser gefallen - wurde das Quartett 2017 beim Kammermusikwettbewerb in Udine mit dem zweiten Preis ausgezeichnet. Alle vier bilden sich aber auch solistisch weiter. "Dadurch profitiert auch das Quartett", sagt Moser. Bei der Entstehung des Quartettnamens haben die vier "Juvavum" (also Salzburg) etwas durcheinander gewürfelt. Herausgekommen ist "Javus".

Im Herbst 2019 hatte das Quartett Auftritte in Tel-Aviv. "Dort haben wir mit vielen internationalen Künstlern in der Philharmonie gespielt. Prägender waren aber die Konzerte in Altenheimen, Psychiatrie, Frauengefängnis, für behinderte Kinder. Die Menschen freuten sich so sehr, das werde ich nie vergessen."

Alexandra Mosers Heimat ist Straßwalchen. "Ich liebe es, zurückzukommen; auch nach Salzburg. So bald ich in Straßwalchen bin, fühle ich mich zuhause."