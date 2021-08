Ohne Helm unterwegs: 86-jähriger E-Biker bei Unfall in der Stadt Salzburg verletzt

Der Radfahrer musste in das UKH Salzburg eingeliefert werden.

Kopfverletzungen unbestimmten Grades erlitt ein 86-jähriger Salzburger bei einem Verkehrsunfall am Dienstag. Der Mann war mit seinem E-Bike in der Stadt Salzburg im Kreisverkehr Bürglsteinstraße unterwegs und wollte die Radfahrüberfahrt queren. Ein 36-jähriger Autofahrer aus Salzburg wollte zur selben Zeit den Kreisverkehr an der dritten Ausfahrt verlassen und kollidierte dabei mit dem Radfahrer. Der 86-Jährige, der keinen Helm trug, stürzte und musste von der Rettung ins UKH Salzburg eingeliefert werden. Beide Alkotests verliefen negativ, berichtet die Polizei in einer Aussendung.