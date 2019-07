"Ohne Investitionen kein Sommerrodeln am Dürrnberg"

Alexander Stangassinger (SPÖ) über das Schulzentrum Neualm, Investitionsbedarf am Dürrnberg und seinen Verkehrsgipfel.

Der Halleiner Neo-Stadtchef Alexander Stangassinger im Bürgermeister-Sommergespräch der "Tennengauer Nachrichten".



Redaktion: Sie haben im Wahlkampf einen "neuen Stil" versprochen, jetzt fühlte sich die Grünen-Fraktion schon in der zweiten Sitzung hintergangen. Was ist da passiert?

Stangassinger: Wir fahren schon den neuen Stil, es hatte jeder die Informationen, soweit wir sie zu diesem Zeitpunkt hatten. Wir haben das Thema auch in der Sitzung eine Stunde lang besprochen und wir haben einen einstimmigen Beschluss gefasst. Dass sie, wie behauptet, unter Druck gesetzt wurden, sehe ich nicht so. Es gab einen Amtsbericht, es hätte jeder auch schon im Vorfeld fragen können. Und wir mussten einfach auf die Geschwindigkeit drücken, weil diese GV-Sitzung die letzte Chance war, das zu beschließen.



Es ging dabei um zusätzliche Kinderbetreuung im Gebäude der Polytechnischen Schule. Diese soll ja eventuell in das angedachte Schulzentrum Neualm siedeln, wie ist da der Stand der Dinge? Einerseits wird schon recht konkret von der Übersiedlung gesprochen, andererseits hört man von horrenden Kosten für dieses Zentrum.

Beim Schulzentrum Neualm sehe ich zwei grundsätzliche Probleme. Erstens kennen wir den Bedarf noch nicht, weil es noch viel zu viele offene Fragen gibt. Zum Beispiel will die NMS Goldenstein in Elsbethen ausbauen, dann kann es sein, dass mehr Kinder aus Puch und Oberalm dorthin gehen und nicht in die NMS Neualm. Das zweite Problem aus meiner Sicht ist die Finanzierung. Soweit ich bis jetzt weiß, soll das Projekt zwischen 35 und 50 Millionen Euro kosten. Daher glaube ich, dass es nicht realistisch ist, dass wir das innerhalb der nächsten fünf, sechs Jahre hinbekommen.



Wie man hört, stehen auch bei den Zinkenliften größere Investitionen an?

Wenn wir heuer nicht massiv investieren, gibt es nächstes Jahr keine Sommerrodelbahn. Die Rodeln sind am Ende ihrer Lebensdauer, wir müssen gleichwertige kaufen, wenn das nicht genehmigt wird, wird's ein größerer Umbau. Diese Geschichte kostet uns Minimum 310.000 Euro, Maximum 800.000 Euro. Zudem müssen wir auch in Schneilanzen investieren und ein Pistengerät mit Windengerät ankaufen, damit wir künftig auch den Steilhang präparieren können, das würde 275.000 Euro kosten.



Im Wahlkampf hatten Sie einen Verkehrsgipfel zum nächstmöglichen Zeitpunkt angekündigt. Gibt es schon einen Termin?

Ja, am 19. Juli. Da wir sicher nicht alles an einem Termin besprechen können, möchte ich beim ersten Mal den Schwerpunkt auf die Altstadt setzen, das ist, glaube ich, das dringendste Problem. Ich möchte unter anderem darüber sprechen, ob es sinnvoll ist, dass jeder durch die Altstadt durchfahren darf, dass man in der Altstadt nichts fürs Parken zahlt, auf der Pernerinsel aber schon etc. Eingeladen sind alle politischen Fraktionen, Vertreter der Kaufmannschaft und des Tourismusverbandes, Altstadtbewohner sowie Verkehrsplaner Dietmar Krammer. Da entsteht sicher noch kein fertiger Plan, ich will einfach die Diskussion anstoßen und vielleicht auch Fragestellungen erarbeiten, die man dann auch in der Bevölkerung abfragen könnte.