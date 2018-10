Ohne Online-Aktivität geht im Tourismus nichts mehr

Der Kongress "Brennpunkt eTourism" der FH Salzburg in Puch-Urstein beleuchtete Chancen und Probleme der Digitalisierung im Tourismus. Viele Tennengauer Betriebe kennen die Thematik aus erster Hand.

In den 1970er-Jahren tourte Döllerer-Seniorchef Hermann Döllerer noch als singender Wirt durch die Lande, um Touristen nach Golling in sein Hotel zu locken. Der Werbeansatz, außergewöhnliche Geschichten zu erzählen, sei 40 Jahre später gleich geblieben, nur erfolge die Ausführung mittlerweile über Facebook, Instagram und Co., erklärt Marketingchefin Sabine Döllerer: "Wir machen Reiseberichte, interaktive Geschichten, stellen neue Gerichte vor etc., sozusagen Querbeet-Geschichten, die einen Einblick in unser Haus geben. Wir schauen einfach, dass wir mit Bewegtbildern Emotionen wecken - bei hoffentlich künftigen Kunden wie auch bei der Mitarbeitersuche."

Das Haus Döllerer ist dabei ein gutes Beispiel für die Gastronomie- und Tourismusbranche, die ein traditionelles Image hat und auch pflegt, gleichzeitig aber immer stärker auf hochmoderne technische Anwendungen und Onlineaktivitäten setzt. Chancen und Herausforderungen dieser Entwicklung thematisierte vergangenen Woche der Kongress "Brennpunkt eTourism" an der Fachhochschule (FH) in Puch-Urstein.

Vom virtuellen Kelten bis zum 3-D-Hotel

Die technischen Möglichkeiten sind dabei quasi unendlich, von Aktivitäten in den Sozialen Medien über Kooperationen mit Reisebloggern bis hin zu VR- und AR-Anwendungen. Während der Nutzer in der "Virtual Reality" (VR) völlig in die virtuelle Welt eintaucht, zum Beispiel bei virtuellen Rundgängen oder 360-Grad-Panoramaansichten von Hotels, werden bei der "Augmented Reality" (AR) virtuelle Inhalte in die reale Umgebung platziert, zumeist über ein Smartphone-Display. Ein Beispiel dafür ist "der sprechende Kelte", eine Kooperation des Keltenmuseums und des Halleiner Start-ups Schneeweis.Technology: Wer diese App auf seinem Smartphone installiert hat, kann mit Blick durch die Handykamera an eigens markierten Punkten der Ausstellung virtuelle Kelten auf seinen Bildschirm holen, die von ihrem Leben erzählen.

"VR- und AR-Anwendungen gibt es schon länger. So richtig durchgesetzt haben sie sich aber erst jetzt, weil nun die dafür nötigen starken Rechner, Grafikkarten und Bildschirme zur Verfügung stehen", sagt Markus Tatzgern von der FH Salzburg. "In der gehobenen Hotellerie gehört es schon zum Standard, dass man sich anschauen kann, wie ein Zimmer oder das Foyer 3-D-animiert aussehen", sagt Mario Jooss, Leiter der FH-Abteilung Tourismusforschung in Puch-Urstein.

Siegeszug des Bewegtbilds

Einen Siegeszug im Tourismus- und Freizeitbereich hat in den vergangenen Monaten und Jahren das Bewegtbild angetreten. "Wer eine gute Geschichte mit rotem Faden und Mehrwert für den Seher über die richtige Plattform ausspielt, kann damit seine Reichweite enorm steigern", sagte Stefan Kern von der Austria Presse Agentur in seinem Vortrag beim FH-Kongress. Neben Youtube und Facebook etabliert sich dabei vor allem in der jüngeren Zielgruppe als Plattform immer mehr der Foto- und Videodienst Instagram.

In die gleiche Kerbe schlägt auch Rainer Candido, Geschäftsführer des Halleiner Tourismusverbands: "Du musst Emotionen und Neugierde wecken, dann interessieren sich die Leute für deinen Standort. Aber E-Tourismus allein zu sehen, wäre fahrlässig. Du musst Menschen auf verschiedenen Kanälen zu verschiedenen Zeitpunkten mit verschiedenen Botschaften ansprechen. "

Franz Pölzleitner, Geschäftsführer des Gästeservice Tennengau, betont: "Marketing via Facebook oder Instagram wird auch bei uns immer stärker. Aber die ,normale' touristische Welt funktioniert schon auch noch, du musst ja viele Altersschichten ansprechen." Wichtig sei die Authentizität der Beiträge: "Da brauchst du wen aus der Region, nicht einfach eine Agentur. Pressetexte in die Kanäle reinstellen, das interessiert keinen."

Digitaler Tischplan spart Personalkosten

Mittlerweile bietet eine ganze Reihe von Unternehmen Online-Leistungen für Touristiker an, so auch zwei aus der FH heraus gegründete Start-ups, die sich auf dem E-Tourismus-Kongress erstmals präsentierten. "Unsere Anwendung hilft Hotels, die tägliche Tischplan-Erstellung effizient und fehlerfrei zu meistern", erklärt Anton Hörl sein Programm "Kommis".

Durch die Digitalisierung der Kommunikation über die Tischplan-Erstellung könnten 50 Prozent der dafür bisher anfallenden Personalkosten eingespart werden. Täglich anfallende Arbeitsgänge in Tourismusbetrieben vereinfachen will auch das Start-up "Contentflair": Mithilfe individuell gestaltbarer Vorlagen lassen sich mehrere Schritte in einem einzigen Arbeitsgang erledigen - vom Einpflegen des Tagesmenüs auf die Homepage bis hin zum Posting auf Facebook.