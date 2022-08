Ohrfeige für couragierte Verkäuferin: Diebes-Trio in Saalfelden geschnappt

Zwei hochpreisige Parfumflaschen verschwanden in einem Rucksack. Eine aufmerksame Verkäuferin wollte die Täter stoppen - und erntete dafür Watschen.

Es passierte Samstagmittag in einem Drogeriemarkt in Saalfelden: Drei Bulgaren - 18, 43 und 44 Jahre - stahlen dort Parfumflaschen, berichtete die Polizei. Unauffällig dürften sie sich dabei aber nicht verhalten haben: Als sie das Geschäft verlassen wollten, forderte eine Angestellte an der Kassa die beiden Männer und die Frau auf, den mitgeführten Rucksack zu öffnen. Das Trio weigerte sich und flüchtete. Die couragierte Mitarbeiterin nahm die Verfolgung der weiblichen Verdächtigen auf. Auf einem Parkplatz forderte sie diese erneut auf, den Rucksack zu öffnen. Die Reaktion erfolgte rabiat: Die Bulgarin versetzte der Verkäuferin laut Angaben der Polizei eine Ohrfeige ins Gesicht und einen Faustschlag gegen die Schulter. Anschließend flüchtete die Beschuldigte in Richtung Zentrum. Die Angestellte, die unverletzt geblieben war, informierte die Polizei. Beamte konnten die Täter unweit ihrer Wohnung im Stadtzentrum von Saalfelden anhalten. Laut Polizei hätten die drei Tatverdächtigen in der Filiale zwei hochpreisige Parfums aus den Alarm gesicherten Verpackungen entnommen und gestohlen. Im Zuge der Einvernahmen hätten sich alle drei Personen geständig gezeigt.