Olympia-Athlet rettete Hund auf Autobahn

Ein Hund verirrte sich auf die Tauernautobahn. Vor seinen Rettern wollte das Tier zunächst flüchten.

"Mich hat fast der Schlag getroffen, als ich das gesehen hab." Hubert Malleier kann immer noch kaum glauben, was ihm auf dem Weg zum Schladminger Nachtslalom widerfahren ist. Der Tiroler war am Dienstag mit seinem Pkw auf der Tauernautobahn (A10) unterwegs, als er bei der Ausfahrt Salzburg-Süd einen Hund am Straßenrand kauern sah. "Das Tier saß direkt beim Fahrbahnteiler und war in absoluter Lebensgefahr", sagt Malleier. Er zögerte nicht lange, parkte sein Auto am Pannenstreifen und lief zu dem völlig verängstigten Tier. "Ich habe den Hund aufgehoben und wollte ihn wegtragen - dann ist er mir leider wieder entwischt."