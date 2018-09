Omar Sarsam: "Wer St. Koloman kennt, kennt die Gegend"

Kabarettist Omar Sarsam ist im Tennengau kein Fremder. Mit "Herzalarm" kommt er nach Hallein.

Dass nach "Diagnose: Arzt" auch sein zweites Soloprogramm seine Salzburg-Premiere in Hallein feiert, will der Wiener Kabarettist Omar Sarsam zwar nicht überbewerten. Eine besondere Beziehung zu Hallein und dem Tennengau will er aber nicht leugnen. "Meine Frau kommt aus dem Lungau, mein Schwager wohnt in St. Koloman", erzählt Sarsam im Gespräch mit den TN. Mit der Region sei er deshalb seit Langem verbunden. "Wer St. Koloman kennt, kennt die ganze Gegend", witzelt der Wiener mit irakischen Wurzeln. "Man braucht wirklich lange dorthin und man fragt sich ständig, wie weit es noch sein kann, aber wenn man dann dort ist, zahlt es sich jedes Mal aus", sagt Sarsam. Mit der Stadt Hallein verbindet in zuallererst die langjährige Beziehung zum Kulturform, vor allem in der Person von Gerhard Angerer. "Er hat mir schon zu einem Zeitpunkt, als ich noch nicht besonders bekannt war, totales Vertrauen entgegengebracht und mich nach Hallein geholt", erinnert sich Sarsam.

Neben seiner Tätigkeit als tourender Kabarettist ist er weiterhin bei "Was gibt es Neues?" im ORF zu sehen. Als Gastgeber der Show "Comedy-Grenzgänger" begrüßt er im Spätherbst auf Puls 4 Kabarettisten mit Migrationshintergrund - "vom Koreaner bis zum Steirer", wie Sarsam betont. Den Titelsong "Selbe, gleiche, andere" hat er selbst geschrieben.

Auch seinen eigentlichen Brotberuf, den des Kinderchirurgen, übt Sarsam weiterhin regelmäßig aus. "Ich habe das Privileg, zwei der schönsten Berufe überhaupt ausüben zu dürfen. Als Arzt kann ich Kindern helfen, als Kabarettist Erwachsene vielleicht eine Spur glücklicher machen", sagt Sarsam. Bei seinen Auftritten stellt er stets eine Spendenbox für das Jugend-Rotkreuz auf, dessen Projekte er unterstützt. "Obwohl ich immer sage, dass die Leute entscheiden können, ob sie etwas hineinwerfen oder die Box mitnehmen, war sie am Ende immer noch da."

Sein neues Programm "Herzalarm" bezeichnet Sarsam als "alles andere als ein klassisches Patienten-Arzt-Kabarett". Die Besucher erwartet neben den medizinisch inspirierten Einlagen viel Musik und Geschichten aus Sarsams multikultureller Kindheit. "Die hat mich erst zu einem echten Wiener gemacht."