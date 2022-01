Omikron-Fälle nehmen zu: Testsystem im Pongau ausgelastet

St. Johann und Flachau sind besonders betroffen. Patienten aus dem Pongau werden für behördliche Tests in andere Bezirke geschickt.

Die Zahl der Coronainfektionen steigt in Salzburg weiter stark an. 513 neue Fälle registrierten die Gesundheitsbehörden am Dienstag. Ein Großteil der Infektionen ist mittlerweile auf die neue Omikron-Variante zurückzuführen: Bisher wurden in Salzburg 1246 Omikron-Fälle bestätigt, bei den Neuinfektionen mache die Variante mittlerweile mehr als 60 Prozent aus, sagt Landesstatistiker Gernot Filipp. Der Schwerpunkt der Omikron-Welle liege derzeit im Pongau, "schön langsam geht es auch im Tennengau los", sagt Filipp.

Der praktische Arzt Stefan Zerza, der in St. ...