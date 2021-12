Omikron: Land Salzburg schickt Geimpfte wieder in Quarantäne

Die Coronazahlen gehen zurück, die Behörden rüsten sich aber schon für den nächsten Anstieg. Jetzt wird wieder strenger abgesondert.

Es war eine unangenehme Überraschung für Florian Iro. Der Sohn des Salzburgers war am Donnerstag positiv auf das Coronavirus getestet worden. "Er hatte Fieber und Kopfweh und wir haben ihn vor der Schule sicherheitshalber getestet. Er war positiv." Am Freitag kam dann der Anruf einer Mitarbeiterin des Contact Tracings der Stadt Salzburg. Der Sohn komme für 14 Tage in Quarantäne, hieß es. "Und dann hat die Frau gesagt, dass sie noch die Absonderungsbescheide für die ganze Familie ausstellen muss. Moment, ...