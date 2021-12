Omikron-Verdachtsfall im Pinzgau bestätigt - "und wir haben ja auch noch Delta"

Im Land Salzburg gibt es zwei bestätigte Fälle einer Coronainfektion mit der Omikron-Mutante - aber auch eine zumindest zwischenzeitliche Entspannung in den Krankenhäusern.

Die Gesundheitsbehörde meldet einen bestätigten Omikron-Fall im Bezirk Zell am See. Die Person ist von einer Auslandreise zurückgekehrt und wurde am 11. Dezember positiv getestet. Aufgrund der selbst angetretenen Quarantäne gab es derzeitiger Sicht keine Kontaktpersonen in Salzburg. In Salzburg wurden bisher insgesamt zwei Omikron-Fälle (Stadt Salzburg per Sequenzierung, Zell am See mittels PCR-Methode) bestätigt. Ein Verdachtsfall in der Stadt Salzburg wird noch abgeklärt.

Unterdessen hat sich die Covid-Lage in den Krankenhäusern des Landes in den vergangenen Tagen etwas entspannt. Laut Mitteilung des Landes befanden sich am Montag 168 Covid-19-Patienten im Spital, davon 24 auf der Intensivstation (zum Vergleich: Ende November gab es 265 Covid-Hospitalisierte). Primaria Uta Hoppe, Sprecherin des medizinischen Krisenstabes, sagte über die aktuellen Intensivpatienten dass sich drei von ihnen im Krankenhaus Schwarzach befänden, einer in Zell am See, die verbleibenden 20 am Uniklinikum Salzburg: "Wir haben hier nach wie vor Schwerstkranke, die auch noch längere Zeit hier bleiben werden."

"Wir haben ja noch die Delta-Variante"

Ob die Omikron-Variante diese statistische Entwicklung wieder umkehren könnte, ist laut Hoppe derzeit nicht abzusehen: "Dazu wissen wir einfach noch zu wenig." Rückschlüsse auf Südafrika, wo diese Virusvariante zuerst nachgewiesen worden war, ließen sich nur bedingt ziehen, da es dort eine wesentlich andere, nämlich jüngere Bevölkerungsstruktur gebe. "Wir werden die Situation natürlich beobachten und Woche für Woche neu beurteilen. Und außerdem haben wir hier ja noch das Problem mit der Delta-Variante," sagte Hoppe.

Der erste bestätigte Salzburger Omikron-Fall betraf einen Infizierten in der Stadt Salzburg, die Behörden berichtete darüber am Sonntag (12. Dezember). Ein Reiserückkehrer aus Nordamerika war 9. Dezember positiv getestet worden, am Wochenende erfolgte die Omikron-Bestätigung. Die betroffene Person war bereits in Quarantäne. Das erweiterte Kontaktpersonen-Management ist abgeschlossen und die direkten Kontaktpersonen sind abgesondert. Fälle mit Verdacht auf Omikron haben für die städtischen Behörden absolute Priorität.