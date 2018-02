One Billion Rising: Salzburg tanzt für ein Leben ohne Gewalt

Was hinter der weltweiten Aktion One Billion Rising steckt und warum die Botschaft dahinter auch für Salzburg von Bedeutung ist.

Wenn heute ab 18.30 Uhr wieder zahlreiche Salzburgerinnen und Salzburger tanzend vom Anton-Neumayr-Platz losziehen, dann ist wieder "One Billion Rising". Die Mitwirkenden sind Teil jener Milliarde Menschen, die sich weltweit für ein Leben ohne Gewalt für Frauen und Mädchen einsetzen. Denn immer noch ist das für viele keine Selbstverständlichkeit, auch nicht in Österreich. Jene 1200 Personen - der Großteil davon Frauen -, die jährlich im Gewaltschutzzentrum beraten werden, sind dabei nur die Spitze des Eisberges. Viel öfter kommt Gewalt gar nicht an die Öffentlichkeit.