"Onkelz" läuten neue Ära am Bischofshofener Schanzengelände ein

Die deutsche Rock-Band "Böhse Onkelz" kommt im September 2024 zum Konzert auf dem Bischofshofener Schanzengelände. Damit fällt auch der Startschuss für die ambitionierten Pläne des örtlichen Skiclubs, der das Areal künftig im Sommer regelmäßig für Großveranstaltungen nutzen möchte. "Aber alles mit Maß und Ziel. Wir wollen auf keinen Fall die Stadt, die Anrainer und die Möglichkeiten überstrapazieren", versichert Manfred Schützenhofer Schützenhofer, Präsident des Skiclubs.

Vor Kurzem wurde bekannt, dass der Skiclub Bischofshofen das Schanzengelände der Stadt mit Schwung in den Sommermonaten von Mai bis September als Veranstaltungs- und Konzertareal nutzen will. Nun steht auch schon das erste Großereignis am Konzertkalender der Schanzeninhaber.

Die deutsche Rockband "Böhse Onkelz" gastiert am 6. und 7. September 2024 in Bischofshofen. Mit Kapazitäten von bis zu 20.000 Menschen pro Konzertabend lockt die Paul-Außerleitner-Schanze damit nicht nur im Winter sportbegeisterte Fans ins Sprungstadion. Mit Veranstaltungen dieser Größe wird das Schanzengelände auch zu einer der größten Freiluftbühnen Westösterreichs.

Pläne für Konzert-Nutzung gibt es schon länger

"Die Überlegung, die Schanze als große Veranstaltungsbühne auch für Konzerte zu nutzen, gibt es schon seit ein paar Jahren", erklärt Manfred Schützenhofer, Präsident des Bischofshofener Skiclubs. Damit soll neben dem Dreikönigsspringen im Winter ein weiteres finanzielles Standbein für den Verein geschaffen werden.

Obwohl von Anrainern teilweise Kritik laut wurde, sieht Schützenhofer in den Konzerten einen großen Schritt für die 11.000-Einwohner-Stadt, der auch den Tourismus der Region weiter fördern wird. "Die Schanze ist ohnehin eine Sport- und Veranstaltungsstätte. Anrainer wissen also ohnehin über die Möglichkeit von weiteren Veranstaltungen Bescheid. Die Konzerte dauern nur drei bis vier Stunden, ich glaube, wenn das für Anrainer ein Problem ergibt, müsste man auch Landjugendfeste oder das Stadtfest infrage stellen", unterstreicht der Bischofshofener.

Schanzenzentrum schafft damit Möglichkeiten

Dass mit den "Onkelz" eine im deutschsprachigen Raum bekannte Musikgruppe als Startschuss für die Konzertpläne gewonnen werden konnte, ergab sich laut Schützenhofer über einige Kontakte und ein dichtes Netzwerk. "Im vergangenen Jahr gastierte der Verband der Österreichischen Tourismusmanager in Bischofshofen und besichtigte das Schanzengelände. Dabei sprachen wir auch über die Möglichkeit, das Areal als Konzertstätte zu nutzen." Als dann Robbie Williams als Auftaktkonzert für das Ski-Opening in Schladming präsentiert wurde, beklagte ein Veranstalter, dass er zwar Musikgruppen in Aussicht für Konzerte in der Region hätte, aber kaum große Veranstaltungsstätten zur Verfügung stünden. "Ein Kollege informierte ihn dann über die Möglichkeiten in Bischofshofen und so können wir uns nun über ein großes Konzertspektakel in Bischofshofen freuen", blickt Schützenhofer in die Zukunft.

"Alles mit Maß und Ziel"

Die Bühne wird auf dem Parkplatz vor dem Österreich-Haus errichtet und blickt in Richtung Norden, also direkt in das Skisprungstadion. "Wir hoffen, dass wir solche Konzerte dann halbwegs regelmäßig abhalten können. Aber alles mit Maß und Ziel. Wir wollen auf keinen Fall die Stadt, die Anrainer und die Möglichkeiten überstrapazieren", versichert Schützenhofer abschließend.