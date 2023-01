Online-Anlagebetrug: Salzburger Kriminalisten forschten zwei mutmaßliche Täter aus

Der Israeli und der Ghanese verleiteten demnach einen Salzburger zu Investments auf einer Trading-Plattform, die tatsächlich nur Fassade war bzw. über die tatsächlich gar kein Geld angelegt wird. Am Landesgericht Salzburg sollen demnächst auch zwei Strafprozesse gegen mutmaßliche Online-Anlagebetrüger stattfinden.

Kriminalisten von Salzburger Stadtpolizeikommando konnten kürzlich einen Israeli (33) und einen Ghanesen (28) ausforschen, die im Juli 2022 über eine betrügerische Online-Anlageplattform einen Salzburger (59) zu Überweisungen eines fünfstelligen Eurobetrags verleitet haben sollen. Die Polizei stellte immerhin ein Fünftel des investierten Geldes auf dem maltesischen Konto eines der Täters sicher und transferierte es an das Opfer zurück.

In zwei weiteren Fällen von Anlagebetrug über Online-Tradingplattformen, die in Wahrheit gefaked bzw. nur Fassade waren, sind demnächst in Salzburg sogar Gerichtsprozesse angesetzt. Am Donnerstag, den 19. Jänner, geht es um einen Angeklagten, der 20 heimische Anleger zu Investitionen von insgesamt zumindest 81.000 Euro auf eine Fake-Plattform verleitet haben soll.

Und am 9. Februar sollen sich am Salzburger Landesgericht zwei Israeli und eine Bulgarin verantworten, die als Mitglieder eines hochprofessionell operierenden, internationalen Täternetzwerks gar mehrere Tausend Anlager um jeweils mehrere Millionen Euro geschädigt haben sollen.