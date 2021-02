Online-Umfrage zur Mobilität im Lungau gestartet

Nach der Party ohne eigenes Auto nach Hause kommen? Im Lungau gar nicht so einfach. Das soll ein neues Mobilitätskonzept ändern. Eine Online-Umfrage soll Aufschluss für den entsprechenden Bedarf geben - für die Zeit nach der Ausgangssperre.

Ohne eigenes Auto schnell, zuverlässig und sicher in der Nacht im Lungau unterwegs sein - was braucht es dafür? Um die Anforderungen an ein neues Mobilitätskonzept zu erhalten, wurde von akzente Salzburg und dem KEM-Management (Klima- und Energie-Modellregion) des Regionalverbandes Lungau eine Online-Umfrage entwickelt.

Christina Zitz, akzente: "Viele kennen diese Situation: Man ist in der Nacht unterwegs, will feiern gehen oder Veranstaltungen besuchen und danach gesund und sicher wieder nach Hause kommen. Mit eigenem Auto kein Problem, doch ...