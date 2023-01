Onlineanlagebetrug in großem Stil: "Berater" jetzt in Salzburg verurteilt

Ein Jahr teilbedingte Haft, drei Monate davon unbedingt: So lautete am Donnerstag am Landesgericht Salzburg das bereits rechtskräftige Urteil für einen 36-jährigen Kosovaren wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs. Der Mann war laut Anklageschrift der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Wien Teil eines hochprofessionell agierenden, internationalen Täternetzwerks, das mit betrügerischen Onlineanlageplattformen europaweit Tausende Anleger um Millionen prellte.

SN/APA (dpa) Symbolbild.