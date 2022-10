Onlinebetrug: Pinzgauerin verliert Bitcoin und Geld im Wert von 36.000 Euro

Eine 48-jährige Pinzgauerin wurde Opfer eines Onlinebetrügers. In dem Glauben, ihr Geld mit Rendite anzulegen, ließ sie Unbekannte per Fernzugriff an ihren Laptop. Die Täter erbeuteten samt Bitcoin eine Summe von rund 36.000 Euro

SN/APA (dpa)/Jens Kalaene