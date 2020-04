Onlinehändler verschenkt 1000 Schutzmasken

Die FFP2-Masken sind für Menschen in Notlagen gedacht.

Der auf den Versand von Lebensmitteln, Technik und Textil spezialisierte Millionstore in Wals-Siezenheim will Einzelpersonen unterstützen, die von Berufs wegen Kontakt zu Menschen haben und von ihrem Arbeitgeber keine FFP2-Masken erhalten. "Wir importieren die Masken selbst und ich würde mich freuen, wenn wir vorzugsweise Alleinerziehende in Notlage erreichen", sagt Geschäftsführer Eric Husberg. Die Idee dazu sei ihm gekommen, weil die FFP2-Masken - sie kosten 3,50 bis 6,00 Euro im Einkauf - um bis zu 15 Euro verkauft würden. Interessenten können sich montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr unter der Telefonnummer 0720-510838 melden.

Quelle: SN