Salzburger Stadtbibliothek startet ihre Selbstbedienungs-Bücherei

Bücher und andere Medien selbständig ausleihen und zurückgeben - und das außerhalb regulärer Öffnungszeiten: So lautet das Konzept einer sogenannten "Open Library". Seit Montag ist in der Salzburger Stadtbibliothek diese Selbstbedienungs-Bücherei in Betrieb.

Der Sonntag ist verregnet, der Plan ist, es sich daheim gemütlich zu machen - aber es fehlt ein gutes Kinderbuch? Mit der Open Library können Bücherfans ab sofort auch zu Randzeiten und an den Schließtagen der Bibliothek zu Lesestoff kommen. Der neue Raum befindet sich im ersten Stock der Stadtbibliothek und ist barrierefrei per Lift erreichbar. Der Einlass erfolgt mit der Nutzerkarte. Zugänglich ist er an sieben Tagen die Woche von 6.30 bis 22 Uhr. Die Nutzung ist ohne anwesendes Bibliothekspersonal möglich. Damit ist jetzt ein Teil der Stadtbibliothek fast drei Mal so lange geöffnet wie das übrige Haus.

Der ressortzuständige Vizebürgermeister Bernhard Auinger sagte bei der Präsentation: ""Mit diesem neuen Service modernisieren wir unser Angebot und erfüllen einen lang gehegten Wunsch der Nutzerinnen und Nutzer. Das kommt vor allem Berufstätigen entgegen. Außerdem erweitern wir unser niederschwelliges Bildungsangebot, damit noch mehr Menschen in den Genuss des Lesens kommen." Die Stadtbibliothek Salzburg ist eine der erfolgreichsten Büchereien Österreichs. In normalen Jahren - wie zuletzt 2019 - verzeichnet sie rund 300.000 Besucher, mehr als eine Million Entlehnungen und rund 18.500 aktive Nutzer. Bibliotheksleiter Helmut Windinger erklärte: "Eine Bibliothek muss heute mehr leisten als nur ein Ort der Bücher zu sein. Deshalb ist es unverzichtbar, unser Serviceangebot laufend zu verbessern." Anders als in einer herkömmlichen Zweigstelle einer Bücherei gibt es in der neuen Open Library auf 45 Quadratmeter ein ständig wechselndes Angebot. Diese sogenannte "Floating Collection" besteht hauptsächlich aus den Rückgaben der Benutzer, ergänzt - wenn nötig - durch Zusätzliches aus dem Bestand der Stadtbibliothek. Regale mit Romanen, Hörbüchern, Sach- und Kindermedien stehen bereit. Raum wird per Video überwacht Für die Open Library wurde ein eigener Raum über dem Bibliotheksfoyer angemietet. Der Raum wird per Video überwacht. Um 22 Uhr gibt es eine automatische Durchsage, dass Technik und Beleuchtung abgeschaltet werden. "Das Terminal dient sowohl für die Ausleihe als auch die Rückgabe von Medien. Eine genaue Benutzerführung leitet durch den Verbuchungsvorgang", erläutert Bibliotheks-Leiter Helmut Windinger. Frische Farben und Sitzmöbel mit elektrischen Anschlüssen sorgen für den nötigen Wohlfühlfaktor. Das Regalsystem ist mobil und kann so verschoben werden, dass der Raum auch für andere Zwecke genutzt werden kann. Die Gesamtkosten für Einrichtung und IT belaufen sich auf 60.000 Euro.