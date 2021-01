Operationen verschoben - kein Ende für den Krisenmodus in Salzburgs Spitälern

In vielen Abteilungen des Salzburger Uniklinikums stehen nur zwei Drittel der Kapazitäten zur Verfügung. Oft wird bis in die Nacht hinein operiert, um den Rückstand nicht zu groß werden zu lassen.

114 Personen waren am Mittwoch wegen einer Covid-Infektion im Spital, 17 davon auf einer Intensivstation. Seit dem Herbst läuft vor allem das Uniklinikum in Salzburg-Mülln wegen der Behandlung einer relativ großen Zahl an Coronapatienten in einem Sonderbetrieb.

Stationen sind geschlossen, im Landeskrankenhaus waren teils ganze Häuser nicht in Betrieb, weil das Personal für die Behandlung von Coronapatienten benötigt wurde. Während der ersten Welle im Frühjahr mussten rund 1000 Operationen in Salzburg verschoben werden, weil die Kapazitäten wegen der ...