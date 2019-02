Opfer erlitt tiefen Bauchstich: Zwei junge Männer in Salzburg angeklagt

Ein Syrer (32) erlitt durch einen Messerstich schwerste Verletzungen. Zwei Landsmänner (20, 22) wurden nun wegen Mordversuchs angeklagt - einer soll zugestochen, der andere die Tat gutgeheißen haben.

In der Bayerhamerstraße nahe dem Hans-Lechner-Park in Salzburg-Schallmoos war am 22. Mai 2018 kurz nach acht Uhr früh ein 32-jähriger Syrer auf offener Straße niedergestochen worden. Das Opfer erlitt durch den wuchtigen Stich in den Bauch lebensgefährliche Verletzungen im Leber- und Gallenbereich. Der 32-Jährige wurde sofort operiert - er überlebte.