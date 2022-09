Opfer in dessen Salzburger Wohnung brutal beraubt: Sieben Jahre Haft für jungen Haupttäter

Zwei junge Salzburger (20, 19) malträtierten einen Mann aus Nepal (37) in Raubabsicht in dessen Wohnung schwer. Jetzt standen die Peiniger vor Gericht.

"Ich hatte Angst, dass sie mich umbringen. Ich habe um mein Leben gebettelt." - Es war der Horror, den ein 37-jähriger, in Salzburg wohnhafter Nepalese in der Nacht auf den 24. Februar 2022 erleben musste und von dem er nun am Dienstag im Schöffenprozess gegen seine zwei jungen Peiniger berichtete.

Opfer erlitt Rissquetschwunden, einen Nasenbeinbruch und ein Würgetrauma

Den zwei Angeklagten, einem 20-jährigen Salzburger und einem 19-jährigen Flachgauer, lastete Staatsanwalt Leon-Atris Karisch an, den 37-Jährigen damals in dessen Wohnung auf sehr brutale Weise beraubt und auch erpresst zu haben. Laut Anklage trafen die alkoholisierten Angeklagten in der Tatnacht gegen drei Uhr Früh an einer Tankstelle nahe des Hauptbahnhofs auf den Nepalesen - der Erstangeklagte (20) kannte diesen flüchtig. Das Trio unterhielt sich und ging dann in die nahe Wohnung des Nepalesen, um dort - vermeintlich - weiter Alkohol zu trinken. "Nach kurzer Zeit nahm der Erstangeklagte eine in der Wohnung befindliche Gitarre und zog sie dem Nepalesen mit voller Wucht über den Kopf, sodass sie zerbrach; beide Angeklagte schlugen mit den Fäusten auf das Opfer, es wurde auch heftig gewürgt. Dann haben beide Angeklagte Geld vom Opfer gefordert, die Wohnung durchsucht und ihm 350 Euro geraubt", so der Staatsanwalt. Der Erstangeklagte habe dem Opfer auch ein vom Zweitangeklagten mitgeführtes Klappmesser gegen den Hals gedrückt und gedroht, er werde ihn töten, falls er Anzeige erstatte; schließlich sollen die Angeklagten ihr erheblich verletztes Opfer noch erpresst haben, indem sie ihm sagten, er müsse ihnen künftig monatlich 150 Euro zahlen.

Erstangeklagtem drohten sogar bis zu 20 Jahre Haft

Der im Prozess teilgeständige Erstangeklagte (Verfahrenshelfer: RA Klaus Waha) ist bereits bestens gerichtsbekannt: "Sie wurden am 4. Februar aus einer Haftstrafe entlassen, drei Wochen später dann dieser Vorfall. Insgesamt ist das bereits Ihre siebente Gerichtsverhandlung - bei vier einschlägigen Vorstrafen", so Bettina Maxones-Kurkowski, Vorsitzende Richterin zum 20-Jährigen, der als Rückfalltäter nun eine Strafdrohung von fünf bis 20 Jahren zu gewärtigen hat.

Im Prozess bekannte sich der 20-Jährige "nur" der Körperverletzung, des Diebstahls und der schweren Nötigung für schuldig - im Gegensatz zum 19-jährigen Zweitangeklagten (Verfahrenshelfer: RA Klaus Estl), der einen (schweren) Raub eingestand.

Der Senat verurteilte den Erstangeklagten jedoch weitgehend anklagekonform zu sieben Jahren unbedingter Haft (rechtskräftig). Der unbescholtene 19-Jährige kam unter Anwendung des außerordentlichen Strafmilderungsrechts mit drei Jahren teilbedingter Haft (ein Jahr unbedingt) davon (nicht rechtskräftig).