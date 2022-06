Opfer in dessen Wohnung brutal misshandelt und beraubt: Zwei junge Salzburger angeklagt

Es ist eine massive Gewalt-Anklage, die Staatsanwalt Leon Atris Karisch kürzlich gegen zwei junge Männer, einen inzwischen 20-jährigen Salzburger und einen 18-jährigen Flachgauer, beim Landesgericht eingebracht hat. Demnach hat das Duo einen 36-jährigen Nepalesen in den späten Nachtstunden des 24. Februar in der Stadt Salzburg in dessen Wohnung brutal verprügelt und beraubt. Zudem setzten die beiden - der 20-Jährige ist bereits vier Mal wegen Gewalttaten vorbestraft, der 18-Jährige noch unbescholten - dem erheblich verletzten Opfer laut Anklage ein Springmesser an ...