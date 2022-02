Opfer um 650.000 Euro betrogen - teilbedingte Haft für "Anlage-Experten" in Salzburg

Schwerer Betrug, Untreue und Urkundenfälschung: So lauteten am Mittwoch in einem Schöffenprozess am Landesgericht Salzburg die strafrechtlichen Vorwürfe gegen einen 49-jährigen Salzburger, der etliche Bekannte von ihm um letztlich insgesamt rund 650.000 Euro gebracht hatte. Zudem hatte der bislang unbescholtene Angeklagte auch einen Sportverein geschädigt, bei dem als Funktionär tätig gewesen war.

SN/ www.bilderbox.com Symbolbild.