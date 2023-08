Opfer von sexueller Erpressung finden Hilfe in St. Johann

Immer mehr Jugendliche werden online mit Nacktfotos oder expliziten Videos erpresst. Die Regionalbeauftragte der Kinder- und Jugendanwaltschaft im Innergebirg erklärt, wie die Betrüger arbeiten und wo Betroffene Hilfe bekommen.

Vor allem auf Snapchat werden Jugendliche immer öfter Opfer von sexueller Erpressung im Internet – sogenannter „Sextortion“. Die Expertin der Kinder- und Jugendanwaltschaft in St. Johann erklärt die Betrugsmaschen der Täter. Bild: sw/hallinger

Die Kinder- und Jugendanwaltschaft (Kija) warnt vor zunehmenden Fällen der Erpressung mit Nacktfotos und intimen Videos im Internet. Die Zahl der Anzeigen von sexueller Erpressung habe sich im Jahresvergleich von 2021 auf 2022 beinahe verdreifacht, betont Kinder- und Jugendanwältin Andrea Holz-Dahrenstaedt in einer Aussendung.

Barbara Frauendorff arbeitet seit fast 25 Jahren für die Kija im Pongau und ist mittlerweile Regionalbeauftragte für das Innergebirg. In ihrer Arbeit unterstützt sie tagtäglich Kinder und Jugendliche bei Problemen aller Art. Sie erklärt, dass es prinzipiell drei Schienen dieser sogenannten "Sextortion" gebe. Bei der ersten Form handle es sich um gewerbliche Betrüger, die in Spam-Nachrichten vorgeben, belastendes Bildmaterial ihrer Opfer zu besitzen. Hier sei es oft am schlausten, die Nachrichten einfach zu ignorieren. "Wenn nun aber ein Teenager tatsächlich schon einmal derartige Fotos verschickt hat, kann das schon verunsichern", weiß Frauendorff.