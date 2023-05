Opfer Weinglas gegen Hals gerammt - 27-jähriger Salzburger bestreitet vor Gericht Mordversuch

Der sechs Mal vorbestrafte Angeklagte beteuerte am Dienstag vor den Salzburger Geschworenen, er habe nicht die Absicht gehabt, das 47-jährige Opfer schwer zu verletzen oder gar zu töten. Fakt ist: Der 47-Jährige erlitt durch die Attacke eine massive Wunde knapp neben der Halsschlagader.

"Gottseidank wurde die Halsschlagader nicht erwischt. Sonst würde das Opfer wohl nicht mehr leben". Mit eindrücklichen Worten verwies Günther Nocker, Vorsitzender des Geschworenengerichts, auf das gerichtsmedizinische Gutachten, wonach ein Salzburger (46) bei einer wuchtigen Attacke auf ihn mit einem Weinglas auf der rechten Halsseite eine 15 Zentimeter lange und teils zwei Zentimeter tiefe Wunde erlitten hatte. Der 46-Jährige verlor enorm viel Blut. Er überlebte den Angriff dank rascher Hilfe der Rettungskräfte. Allein: Eine Narbe wird ihn immer daran erinnern.

Unbestritten ist: Ein Salzburger (27) hatte dem Opfer die schwere Verletzung zugefügt - am 3. November 2022 um 4.35 Uhr Früh vor einem Lokal in der Salzburger Innenstadt. Am Dienstag saß der 27-Jährige wegen des Vorwurfs des versuchten Mordes am Landesgericht vor den Geschworenen. Staatsanwalt Andreas Winkler lastete dem sechs Mal vorbestraften Angeklagten an, "im Lokal zuerst eine Auseinandersetzung mit dem späteren Opfer" gehabt zu haben. "Später ging das Opfer aus dem Lokal. Der Angeklagte folgte ihm mit einem Weinglas in der Hand. Er zerschlug es und stieß das abgebrochene Glas wuchtig gegen den Hals den Opfers", so Winkler: "Der Angeklagte setzte das Glas als Waffe ein. Er hielt es ernstlich für möglich, dass er das Opfer durch seine Attacke töten kann."

Am Donnerstag soll das Urteil fallen

Im Prozess bekannte sich der Angeklagte (Verteidiger: RA Leopold Hirsch) schuldig einer Körperverletzung, bestritt aber jegliche Tötungsabsicht. "Ich wollte ihn nicht am Hals treffen. Ich wollte ihm eigentlich nur das Handy wegschlagen, mit dem er gerade telefonierte und ihn nur am Arm treffen", sagte der 27-Jährige. Seine kurios klingende Rechtfertigung, warum er den 46-Jährigen attackierte: "Ich wollte ihn daran hindern, dass er die Polizei anruft. Er (das spätere Opfer, Anm.) hatte nämlich zuvor eine Auseinandersetzung, an der ich gar nicht beteiligt war. Wegen meiner letzten Vorstrafe hatte ich noch einen Bewährungshelfer - ich wollte nicht wieder Ärger haben." - Das Opfer, vertreten von RA Stefan Rieder) ist seit der brutalen Attacke psychisch angeschlagen. Rieder begeht für den 46-Jährigen 15.000 Euro Teilschmerzengeld. Der Prozess wird am Donnerstag fortgesetzt.