Opferanwalt Stefan Rieder: "Mordfälle nimmt man emotional mit nach Hause"

Mit seinem Team vom Weißen Ring betreute Stefan Rieder 2019 über 100 Gewaltopfer oder deren Hinterbliebene gegen die mutmaßlichen Täter.

Seit Jahren ist Stefan Rieder in Salzburg einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Der 51-jährige Jurist, ausgebildeter Rechtsanwalt und Strafverteidiger, arbeitet in erster Linie als Opferanwalt, im Amtsdeutsch: Privatbeteiligtenvertreter. Als Prozessbegleiter betreut er zum einen Opfer von Gewalttaten in den oft langwierigen ...