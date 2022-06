Ordensfrau Maria Theresia Ledóchowska: Sie ist selig, aber völlig unbekannt

Maria Theresia Ledóchowska hat von Salzburg aus Unglaubliches bewegt. Zu ihrem 100. Todestag wird sie vor den Vorhang geholt.

"Eine wunderbare Frau, eine spannende Persönlichkeit, eine unglaubliche Netzwerkerin." Am Donnerstag regnete es für eine Frau Komplimente, die in Salzburg kaum jemand kennt. Vertreter der Kirche, der Kunst und der Stadtgeschichte versammelten sich im Kapitelsaal in der Mozartstadt, um das zu ändern.

Es geht um Maria Theresia Ledóchowska, 1863 geboren in eine Grafenfamilie in Niederösterreich, 1922 gestorben und begraben in Rom. Dazwischen war sie Wahl-Salzburgerin und bewegte von hier aus einiges. "Ihre Vision war, die Sklaverei in Afrika ...