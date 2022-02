Ordenssitz soll verkauft werden: Salzburger Unternehmer wollen Johannes-Schlössl retten

Der Widerstand gegen den Verkauf des Johannes-Schlössls wächst. Auch in Wien. In Salzburg wurde ein Konzept für die Fortführung des geistlichen Zentrums auf dem Mönchsberg erarbeitet.

"Ich war sofort dagegen. Ich und meine Mitbrüder haben große Bedenken." Pater Alfred Gruber ist auf den Plan der Provinzleitung der Pallottiner im bayerischen Friedberg, das Johannes-Schlössl als Sitz der Pallottiner in Salzburg zu verkaufen, nicht gut zu sprechen. Die SN berichteten vergangene Woche darüber. Gruber, gebürtiger Lungauer und seit 33 Jahren bei den Pallottinern, leitet das Bildungs- und Gästehaus des Ordens in Wien. Zur entsprechenden Abstimmung in der Provinzversammlung sagt er: "Da haben viele abgestimmt, die das Johannes-Schlössl noch ...