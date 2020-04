Der 24-jährige Deutsche soll den Einsatzwagen der Stadt Salzburg am Heiligen Abend 2019 angezündet haben. Er muss sich wegen schwerer Sachbeschädigung vor Gericht verantworten.

Am 24. Dezember 2019 begann ein neues Fahrzeug des städtischen Ordnungsamts zu brennen. Die Berufsfeuerwehr verhinderte einen Totalschaden und löschte den Brand des Wagens, der am Kai in der Nähe der Schwarzstraße abgestellt war. Dennoch war der VW Amarok nicht ...