Von 26. Juli bis 27. August finden in de Franziskanerkirche erneut die Salzburger Orgelkonzerte statt.

Was 1979 auf der historischen Mauracher-Orgel der Kollegienkirche und ihrem Schwesterinstrument in der Franziskanerkirche begann, entwickelte sich zu einer einzigartigen Konzertreihe im Herzen Salzburgs. Auch heuer finden die Salzburger Orgelkonzerte in der Franziskanerkirche (bis 27. August) unter der künstlerischen Leitung von Bernhard Gfrerer und Markus Stepanek statt. Es musizieren weltbekannte Organisten in Salzburg. Zum Auftakt spielt Mittwoch, 26., und Donnerstag, 27. Juli, ab 20.30 Uhr, Simon Reichert (Bild) Orgelkonzerte. Er ist Kulturpreisträger der Stadt Neustadt 2023. Bild: SW/privat