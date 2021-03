Original Bosna aus Salzburg gibt's jetzt auch in London

Eine Familie mit Salzburger Wurzeln hat sich den legendären Balkan-Grill-Stand während des Lockdowns für den eigenen Garten nachgebaut.

"Weltklasse", sagt Fleischermeister Hans Walter, der seit 2000 Salzburgs legendären Bosnastand in einem Durchgang zur Getreidegasse betreibt. Und: Sobald Reisen wieder möglich sind, will er nach London fliegen und sich den Nachbau "seines" Bosnastands mit eigenen Augen anschauen. Denn dass die seit 1950 bestehende Salzburger Institution nun auch in London steht, ist für Hans Walter, dessen Vater den Betrieb 1974 übernommen hatte, eine kleine Weltsensation.

"Unsere Sehnsucht war einfach zu groß", schildert Agnes Lennon. Die 46-Jährige aus Wals-Siezenheim ...