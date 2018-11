Orkanartige Windböen auf der Festung: Bewohner erzählen, wie sie den Sturm erlebt haben

Ab heute, Freitag, wird auf der Festung Hohensalzburg aufgeräumt. Nach dem schweren Sturm am vergangenen Dienstag richtete der Wind zu Allerheiligen erneut Schäden an.

Am Mittwoch waren 30 Dachdecker zur Festung angerückt, um das alte Mauerwerk dort mit Planen zu schützen, wo der Sturm das Dach abgetragen hatte. Rund 400 Quadratmeter waren nötig, um die Löcher zu stopfen. Doch Windböen machten den Handwerkern Donnerstag früh einen Strich durch die Rechnung. "Leider hat der Wind das meiste weggeweht und wir brauchen nun neue Planen", erzählt Burgverwalter Bernhard Heil. Die aufzutreiben sei gar nicht so einfach. Derweil hoffe man auf die Einsicht des Wettergotts. "Regen wäre jetzt wirklich ganz schlecht, dann müssten wir neben all den Reparaturarbeiten auch noch die Mauern trocken legen", so Max Brunner, Geschäftsführer der Salzburger Burgen und Schlösser. Die Schadenssumme belaufe sich auf rund 500.000 Euro und sei durch die Versicherung gedeckt.