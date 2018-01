Orkanböen könnten heute Skilifte stoppen

"Es wird turbulent. Es kommt eine Warmfront, dann wieder eine Kaltfront, dann wird es wieder warm." So beschrieb am Dienstag Christian Ortner von der Salzburger Wetterdienststelle der ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) die Wetterentwicklung in den kommenden Tagen. Das Hauptaugenmerk richteten die Meteorologen vor allem auf den heutigen Mittwoch und da vor allem auf die Mittagszeit. "Da kommt von Bayern eine Kaltfront in unser Land und es wird wohl sehr stürmisch werden", sagte Ortner.