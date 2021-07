Ort fürchtet zu hohe Bebauung

Im Zentrum des Zeller Ortsteils Thumersbach sollen Wohnhäuser entstehen.

Das alte Hotel Hubertushof im Zentrum von Thumersbach ist schon länger zu. Der Eigentümer plante einen Neubau und die Verpachtung an eine internationale Hotelkette. Daraus wurde nichts. Deshalb verkaufte er an einen Bauträger, der auf dem Gelände Wohnungen errichten will.

Vonseiten der rührigen Bürgerinitiative Pro Thumersbach wird kritisiert, dass fast alle touristischen Betriebe in Thumersbach geschlossen hätten, es keinen Ort mehr gebe, wo man sich treffen könne, und man es nie geschafft habe, etwas Neues für den Ortsteil ...