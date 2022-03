Ortszentren in Annaberg und Abtenau werden mit Handwerkskunst belebt

In der "Postgarage" in Annaberg wird Gedrechseltes, Gestricktes und Getöpfertes von kreativen Frauen und Männer aus der Region verkauft. Im Juni startet ein "Fachl" auch in Abtenau.

SN/sw/Christine Fröschl Ursula Haigermoser und Elisabeth Stölzl verkaufen in der Postgarage Annaberger Kunsthandwerk, organisieren Lebenshilfe-Cafès und Lesungen.