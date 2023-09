Ende Mai fasste die Autobahnpolizei einen Serieneinbrecher. In seinem Kofferraum: mehrere hochwertige Fahrräder. Dafür muss er nun in Haft.

Im Verhältnis zur Einwohnerzahl gab es laut Verkehrsclub Österreich (VCÖ) in der Stadt Salzburg im Vorjahr die meisten Fahrraddiebstähle.

Die Geschichte, die eine Familie aus Salzburg Ende Mai erlebt hat, klingt wie aus einem Krimi. "Als wir in der Nacht um drei Uhr in die Garage gegangen sind, um in den Urlaub zu fahren, waren unsere Fahrräder plötzlich weg", ...