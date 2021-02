Ostergruß in der Box verschicken: Zwei Salzburger starten einen Webshop für Geschenksets

Nicolas Sturm und Franz Hölzl starteten am Freitag einen neuen Webshop für Geschenksets.

Die Salzburger Nicolas Sturm und Franz Hölzl starteten am Freitag einen Webshop für Geschenksets. "Da Familienbesuche nur eingeschränkt möglich sind, kann man mit so einem Set Verwandten eine Freude machen", sagt Hölzl.

Dabei begann das Coronajahr 2020 für Hölzl und Sturm mit einem Rückschlag. Ihr Plan war es: Souvenirartikel mit Bezug zu Salzburg verkaufen. Feinkostartikel, versehen mit dem Wappen der Salzburger Erzbischöfe, hätten Touristen, zurück in ihren Heimatorten, an die Zeit in Salzburg erinnern sollen. Doch es kam ...