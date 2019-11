Otmar Essl hat sich als Solararchitekt nachhaltigem Bauen verschrieben und gerade sein bisher wohl außergewöhnlichstes Projekt fertiggestellt.

In die alte Fertigungshalle der Weberei Hesse in Puch hat Essl mittels "Boxen" aus Massivholz acht moderne Wohneinheiten hineingeplant - so konnte das alte Gebäude erhalten und revitalisiert werden, mit nachhaltigen Lösungen wie Betonkernaktivierung, Photovoltaikanlage, dezentraler Warmwasseraufbereitung und natürlichen Dämmstoffen.

...